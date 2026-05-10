Željko Mitrović brutalno spustio Velju Ilića! Prvo ga ispovedio pa poručio: Veljo rakijo, možda ti jednom i oprostim što si lagao i što si nevaljalac! (HIT SNIMAK)

Željko Mitrović ponovo je izazvao buru na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavio AI generisani video u kojem se, navodno, obraća Velimir Ilić.

Uz snimak, Mitrović je objavio i dugačku poruku u svom prepoznatljivom, ironičnom stilu, iznoseći svoj stav na nedavne prozivke na njegov račun od strane Ilića.

ISKRENA I HRABRA ISPOVEST VELJE ILIĆA!!!!!! Veljo, što se mene tiče sve ti je oprošteno, posle ove iskrene ispovesti! Nastavi da se ispovedaš svaki dan pre ručka, JEDNOM PROČITAJ NAGLAS OČE NAŠ i TRI PUTA PRED SPAVANJE OTPEVAJ MNOGAJA LJETA ILI ZUMBA ZUMBA BAKALAR, a ja ću prestati da te zovem Ojsa Šarulja i službeno Velja Rakija, a možda ti jednog dana i oprostim što si mnogo lagio i što si bio nevaljalac! Ako ti zatreba pomoć, ja sam spreman da te malo i prepovijem, ljuljuškam, pronosam te tapkajući po ledjima sve dok ne bljucneš taj nagomilani smrdljiv mulj iz stomaka! Pa da se i ti, možda jednog dana, ako bog da, upišeš u zdrave i normalne ljude!

AI sadržaji poslednjih meseci sve češće postaju deo obračuna javnih ličnosti na društvenim mrežama, a Mitrović je među onima koji ih redovno koriste za komentarisanje političkih i estradnih tema.

Sudeći po komentarima na ovaj snimak, objava se dopala Mitrovićevim pratiocima. Iako je on dobro poznat po svom originalnom načinu odgovora i komunikacije sa neistomišljenicima, i ovog puta je iznova uspeo sve da iznenadi.

