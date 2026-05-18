PONOVO NA LIDERSKOJ POZICIJI! I u danima vikenda Pink je bila najgledanija televizija, daleko ispred konkurencije!

Televizija Pink je u petak bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u subotu i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Gledanje snimaka je sa 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Pitanja novinara – 27 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 33 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 28 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 34 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Premijera – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Ekskluzivno – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina i među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina. U periodu posle 2 ujutru, Pinkove zvezde pratilo je 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma.

Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je sa više od 900.000 gledalaca bilo druga najgledanija emisija u danu i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Milionski auditorijum pratio je obraćanje medijima predsednika Srbije Aleksandra Vučića i direktora policije Dragana Vasiljevića nakon sastanka sa studentima Harvarda i MIT-a

Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra Babajeva na Svetskom urbanom forumu u Bakuu

Kao i izjavu za domaće medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića a na Svetskom urbanom forumu u Bakuu

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: Jovana Nerić