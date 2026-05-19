I OVOG PONEDELJKA BILI SMO NAJGLEDANIJI! Televizija Pink nastavlja da dominira na medijskom nebu

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, kao i među gledaocima sa teritorije Beograda.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Izbor potrčka – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 24 odsto ženskog auditorijuma
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera
Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik
Govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Svetskom urbanom forumu u Bakuu – 17 odsto televizijskog auditorijuma
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: A.A.