I OVOG PONEDELJKA BILI SMO NA SAMOM VRHU PO GLEDANOSTI: Televizija Pink nastavlja da dominira na medijskom nebu

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu,među gledaocima starosti od 18 do 49 godina,među gledaocima sa teritorije Beograda,i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom,među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina,kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Izbor potrčka – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma



Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma



Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena



Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.Bošković