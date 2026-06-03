UTORAK OBOJEN U RUŽIČASTO: Televizija Pink nastavlja dominaciju, ponovo smo najgledaniji

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

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Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Žurka – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Najgledanija late night emisija Ami G Show je sa 18 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Marija Radić