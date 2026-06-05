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ČETVRTAK OBOJEN U RUŽIČASTO: Televizija Pink nastavlja dominaciju u gledanosti

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 14 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Gledanje snimaka – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs/Pixabay.com/Pink.rs/N. Žugić

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Foto: TV Pink

Novo jutro – 17 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski audtorijum pratio je izjave za medije predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Evropskog Saveta Antonija Koste u Palati Srbija...

...kao i obraćanje predsednika Aleksandra Vučića sa samita EU-Zapadni Balkan

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Foto: Promo

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Pink.rs

#ELITA

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