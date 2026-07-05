NE PROPUSTITE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA TV PINK: Verica Bradić sa gostima analizira najvažnije teme nedelje

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.
Kako kreatori laži o zvučnom topu pokušavaju da izbegnu odgovornost? Zašto je u hrvatskim političkim svađama Vučić neobilazna tema? Kome i zašto Podgorica brani da uđe u Crnu Goru? O ovim i ostalim temama govore:
Goran Šarić, istoričar;
Branislav Lečić, glumac;
Dragan J. Vučićević, urednik Informera.
Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.
Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!
Autor: Iva Besarabić