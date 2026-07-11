'Norvežani misle da sam Englez, a Englezi misle da sam Norvežanin, a ja se pravim Francuz' Željko Mitrović podelio atmosferu iz Kana pred utakmicu Mundijala koju ceo svet čeka (VIDEO)

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na Instagramu iz Kana, gde je podelio atmosferu uoči važne utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu i uz snimak objavio duhovitu poruku.

- Atmosfera pred utakmicu ovde u Kanu! Norvežani misle da sam Englez, a Englezi misle da sam Norvežanin! 'A ja se pravim Francuz' - napisao je Mitrović na svom Instagram storiju.

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Na snimku se vidi prepuna bašta jednog ugostiteljskog objekta u Kanu, gde navijači i gosti uživaju u atmosferi pred početak meča.

Podsetimo, fudbalske reprezentacije Norveške i Engleske igraju treće četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.

Utakmica za je zakazana za 23 časa po srpskom vremenu, a igra se u Majamiju.

Kako smo ranije pisali, ceo svet željno iščekuje ovaj spektakl, a vidi se da je tako i u poznatom francuskom letovalištu.

Autor: M.R.