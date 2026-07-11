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'Norvežani misle da sam Englez, a Englezi misle da sam Norvežanin, a ja se pravim Francuz' Željko Mitrović podelio atmosferu iz Kana pred utakmicu Mundijala koju ceo svet čeka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na Instagramu iz Kana, gde je podelio atmosferu uoči važne utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu i uz snimak objavio duhovitu poruku.

- Atmosfera pred utakmicu ovde u Kanu! Norvežani misle da sam Englez, a Englezi misle da sam Norvežanin! 'A ja se pravim Francuz' - napisao je Mitrović na svom Instagram storiju.

Video: Instagram.com/zeljkomitrovic

Na snimku se vidi prepuna bašta jednog ugostiteljskog objekta u Kanu, gde navijači i gosti uživaju u atmosferi pred početak meča.

Podsetimo, fudbalske reprezentacije Norveške i Engleske igraju treće četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.

Utakmica za je zakazana za 23 časa po srpskom vremenu, a igra se u Majamiju.

Kako smo ranije pisali, ceo svet željno iščekuje ovaj spektakl, a vidi se da je tako i u poznatom francuskom letovalištu.

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Autor: M.R.

#Kan

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#Svetsko prvenstvo

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#Željko Mitrović

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