Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na Instagramu iz Kana, gde je podelio atmosferu uoči važne utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu i uz snimak objavio duhovitu poruku.
- Atmosfera pred utakmicu ovde u Kanu! Norvežani misle da sam Englez, a Englezi misle da sam Norvežanin! 'A ja se pravim Francuz' - napisao je Mitrović na svom Instagram storiju.
Na snimku se vidi prepuna bašta jednog ugostiteljskog objekta u Kanu, gde navijači i gosti uživaju u atmosferi pred početak meča.
Podsetimo, fudbalske reprezentacije Norveške i Engleske igraju treće četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.
Utakmica za je zakazana za 23 časa po srpskom vremenu, a igra se u Majamiju.
Kako smo ranije pisali, ceo svet željno iščekuje ovaj spektakl, a vidi se da je tako i u poznatom francuskom letovalištu.
Autor: M.R.