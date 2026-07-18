Veliki uspeh Apollon produkcije, za manje od dve godine snimljen 50. film! Mitrović objavio velike vesti: Završeno snimanje nastavka hit komedije, evo kada je premijera! (VIDEO)

Još jedno veliko filmsko poglavlje upravo je ispisano u produkciji Pink Media Grupe i Apollon produkcije. Padom poslednje klape nastavljen je niz uspešnih domaćih ostvarenja, a ekipa filma okupila se kako bi proslavila završetak snimanja nastavka filma pod nazivom "Uskršnji spektakl".

Ipak, dok se novi projekat privodi kraju, sve oči su uprte novi film pod nazivom "Božićna avantura", porodičnu komediju koja će početkom decembra otvoriti prazničnu sezonu i prema prvim reakcijama doneti nešto potpuno novo domaćoj kinematografiji.

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović, na svom Instagram profilu najavio nastupajući spektakl:

Upravo smo završili snimanje pedesetog filma u okviru Apollon produkcije, za manje od dve godine! Film USKRŠNJI SPEKTAKL, je nastavak urnebesne komedije BOŽIĆNA AVANTURA koja će premijerno biti prikazana 3. decembra u Sava Centru! Reditelj Marko Jovičić i ja kao producent, okupili smo impresivnu ekipu glumaca među kojima su Ljiljana Stjepanović, Boda Ninković, Dimitrije Ilić, Žarko Dimoski, Milan Prljeta, Anastasija Knežević, Mirka Vasiljević, Toni Mihajlovski, Lidija Vukičević, Suzana Mančić…. Duboko sam ubeđen da će se oba filma svideti najširoj publici celog regiona! Vidimo se na premijeri!

Takođe, govorio je o značaju ovog ostvarenja, ali i o ambicioznim planovima koji domaću publiku očekuju u narednom periodu.

Danas je poslednja klapa i završili smo snimanje filma "Uskršnja avantura", koja je zapravo drugi deo urnebesne komedije "Božićna avantura", koju smo završili još pre par meseci, a čija će premijera biti 3. decembra, a ovog drugog dela u aprilu - rekao je Mitrović.

Kako kaže, to su dve urnebesne komedije, dodao je da u filmovima učestvuje ekipa sastavljena od velikih glumačkih imena.

Glumica Mirka Vasiljević, rekla je da igra u drugom delu, kaže da u prvom nije igrala ali da je imala prilike da ga pogleda i da je to komedija za sve od 7 do 77, za celu porodicu, koja će biti nasmejana i koja će moći da uživa.

U drugom delu malo ima par novih likova koji "zapržavaju čorbu", ali videćete veoma je zabavno i nešto što svima nama treba - rekla je Vasiljević.

Glumac Žarko Dimoski, rekao je da su napravili nešto što ovde do sada nije urađeno, dodaje da je ovo topli božićni film, i da može da garantuje da će ovo biti hit.

U drugom delu imamo pojačanje velikih glumaca - rekao je Dimoski.

Kako kaže, ljudi su bili egzaltirani koliko je dobar prvi deo, pa očekuje da će od 3. decembra ceo Balkan videti ovaj film i bili zadovoljan.

Mitrović je rekao da je ovo veliki uspeh jer je ovo 50. od 52 filma Apollon produkcije, koje smo uspeli da snimimo i realizujemo za manje od dve godine, čim završimo ovih 52, idemo u novih 52.

Sa 104 filma koje planiramo da završimo do kraja 2028. mogu slobodno da kažem da zajedno sa onim što Pink Media Grupa poseduje, a to je preko 130 domaćih filmova, imaćemo možda i najveći katalog u oblasti domaće kinematografije.

Reditelj i producent Marko Jovičić, podelio je utiske nakon višemesečnog rada na filmu.

Nikad nije rađena praznična komedija i nikada nije rađeno toliko nastavaka. Mi sada spremamo i "Makedonsku rapsodiju", koja će biti treći deo. Jako je duhovita ekipa, velika plejada glumaca. Od Tonija Mihajlovskog, Ljiljane Stjepanović, Lidije Vukićević, Suzane Mančić..Imamo veliku ekipu glumaca. Verujem da će ljudi pohrliti da pogledaju dobru komediju i da se i od srca nasmeju i isplaču - rekao je Jovičić.

Kako kaže, premijera prvog dela je zakazana za 3. decembar u Sava Centru , a drugi deo će biti na proleće.

Ulogu u drugom delu filma je ponela i Mirka Vasiljević, koja nije krila koliko joj znači što je na ovom projektu ponovo sa Ljiljanom Stjepanović.

Imala sam prilike da igram sa Ljiljom, ona je posebna žena. Svi ljudi sa kojima sam radila su mi kao familija, na ovom projektu ima ljudi sa kojima sam radila kada sam imala 16, 17 godina. Razni ljudi sa kojima sam imala i ranije priliku, i sada kada ih vidim kao da vidim nekog svog - rekla je ona.

Glumac Stefan Đoković rekao je da jedva čeka da izađe film, kao i da mu je ovo jedno od najlepših iskustava do sada.

Žarko Dimoski rekao je da je kroz oba dela pominju Makedoniju, ali dodaje, Bože zdravlja, treći deo možda biti baš tamo.

Saša Đurašević je rekao da su završili sa snimanjem drugog dela i da su mu utisci pozitivni i da veruje da će se energija sa seta preneti na platno.

Slično razmišlja i Nenad Stanojević, koji smatra da je domaćoj kinematografiji nedostajao ovakav porodični film.

Ukoliko je suditi po prvim utiscima ekipe, publiku očekuje film koji bi mogao da postane nova praznična tradicija!

Autor: A.A.