Do svih PINKOVIH KANALA I NAJVEĆE PONUDE FILMOVA ZA 4 EVRA! Željko Mitrović objavio detaljno objašnjenje za korisnike Apollona u BiH (VIDEO)

Direktor i Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović objavio je detaljno uputstvo kako korisnici aplikacije Apollon u Bosni i Hercegovini mogu da prate Pinkove kanale.

Mitrović je objavio snimak sa objašnjenjem kako korisnici u Bosni i Hercegovini za samo četiri evra mesečeno mogu doći do omiljenih televizijskih programa, ali i najveće ponude holivudskih, evropskih i domaćih filmova i serija.

- Jednostavno objašnjenje, kako se veoma jednostavno dolazi do mogućnosti gledanja svih PINK tv kanala kao i najveće videoteke, zapravo najveće ponude na planeti, holivudskih, evropskih i domaćih filmova i serija! Sve ovo za SAMO 4 evra mesečno ili 8 km - navodi se u opisu snimka.

Kako je Mitrović istakao, u ponudu svih Pink tv kanala uključeni su i svi Elita kanali uključujući i 360” kanale, kojima na vašim telefonima možete sami birati kadrove vaših omiljenih junaka.

- Za biranje kanala, povlačenjem prsta preko ekrana,sami okrećete sliku i birate ugao gledanja i šta se dešava iza ledja glavnih dogadjaja i aktera! Uživajte u PINK tv kanalima, ali pratite i portal djes.ba - ističe se u objavi.

Nakon što je posle 13 godina prekinuta saradnja Pinka sa BH Telekomom, Željko Mitrović je gledaocima u Bosni i Hercegovini omogućio da omiljene kanale prate putem aplikacije Apollon.

