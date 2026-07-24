Đoković i Siner propuštaju Masters u Montrealu

Masters u Montrealu biće veoma oslabljen, jer su nakon Karlosa Alkaraza od turnira odustali i Janik Siner i Novak Đoković.

Dvojac igrača koji su nedavno igrali jedan protiv drugog u polufinalu Vmbldona zvanično su objavili da se neće takmičiti na narednom Mastersu. Za Đokovića to je i očekivana odluka koja se i čekala. Najveći igrač svih vremena pripreme za US Open imaće najverovatnije u Sinsinatiju, pa bi previše bilo da igra oba Mastersa.

Sa druge strane, Siner je imao značajan zamor tokom Vimbldona. Prva pozicija na svetu nije upitna, tamo će ostati još neko vreme, pa je najverovatnije da želi da se dobro fizički i psihički pripremi za poslednji grend slem sezone.

Novak Đoković ove sezone ima učinak od 14 pobeda i pet poraza. Igrao je polufinale Vimbldona i pokušaće na US Openu da dođe do rekordnog, 25. grend slema.

Autor: S.M.