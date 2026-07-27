'Zašto, Kristijane, zašto?' Željko Mitrović zajedno sa Lusi poslao oštru poruku Goluboviću i svima stavio do znanja šta misli o nasilju nad životinjama! (VIDEO)

Vlasnik Pink-a Željko Mitrović doneo je konačnu odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa "Red" televizije nakon što je javnost ostala zatečena snimkom mučenja psa u kadi, od čijih posledica je nedužna životinja uginula.

Mitrović se sada oglasio i uputio direktnu, oštru poruku bivšem zadrugaru, jasno stavivši do znanja šta misli o ovom činu.

Željko je svoje obraćanje započeo emotivnim rečima o životinjama, ističući koliko su psi verni i koliko nas uče pravim vrednostima.

Ta mala bića, nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti, a čaroliju koju nam daju nikada nećemo dovoljno ceniti, poštovati i uzvratiti! Pas je svakako najbolji čovekov prijatelj, ali i više od toga, pas vas neće prevariti, napustiti, izdati ili razočarati! Pas je sposoban da voli čoveka više nego sebe ili druge pse, sposoban i spreman da se žrtvuje za svog gazdu, da žrtvuje sebe i svoj život, a šta smo mi spremni da uradimo za njih! E moj Kristijane! Ni psi nisu svi isti! Ima velikih i jakih ali ima i malih, krhih i svakako nevinih i nedužnih! Zašto Kristijane, zašto? Razumem kad se sportski lemaš sa sebi ravnima, razumem i konflikte između ljudi jer to je loša priroda homo sapiensa, ali zlostavljati ova mala bića do smrti je svakako neprostiv greh, bar kada sam ja u pitanju! Došao sam na dva dana u St Tropez gde se nalaze moji i naravno moja Francuskinja Lusi, pa se vraćam u Beograd da dovršim sve započeto! Ali kad sam već ovde i verujem da dobro razumem ova mala bića i tačno znam šta Lusi hoće da pita! Lusi se u Beogradu druži sa dva ogromna pit bula, i jednim rotvajlerom, pa hoće da te pita da li bi hteo da ih upoznaš, Lusi misli da bi imali sa tobom šta da “popričaju”!

Podsetimo, do odluke Željka Mitrovića da suspenduje nevenčane supružnike došlo je nakon što je Kristina u javnost iznela detalje ovog slučaja, nakon čega se Željko Mitrović detaljno pozabavio analizom materijala i izdao zvanično saopštenje.

Kako je portal Pink.rs došao do saznanja, Kristina Spalević, iako je pokušala svu krivicu da svali na svog bivšeg partnera, takođe je zlikovac u celoj ovoj priči jer je na perfidan način pokušala da sakrije svoja zlodela.

Naime, portal Pink.rs došao je u posed glasovne poruke koja je dokaz da je Kristina prikrivala saučesništvo u maltretiranju njihovog kućnog ljubimca koji je nakon brutalnog maltretiranja uginuo.

Autor: A.A.