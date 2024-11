ŽESTOKA BITKA ZA KOLEBLJIVE DRŽAVE! Kamala: On je sve nestabilniji, opsednut osvetom! Tramp: Ona nikad nije radila tamo

Kako se bliži dan američkih predsedničkih izbora, tako se i predizborna kampanja zahuktava, pa oba predsednička kandidata imaju pune ruke posla obilazeći svoje pristalice i održavajući mitinge tamo gde će se voditi najveća bitka, u tzv. kolebljivim državama.

Tokom mitinga u Grinsboru u Severnoj Karolini dogodila se situacija koja je veoma nasmejala bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa.

Naime, neko od prisutnih na mitingu je iz mase uzviknuo: "Haris je radila na uglu", aludirajući na restoran čuvenog svetskog brenda brze hrane koji se tu nalazi. Na to se Tramp nasmejao i odgovorio: "Ovo mesto je neverovatno"

On je ponovo tvrdio da je Kamala lagala da je kao mlada žena radila u jednom restoranu poznatog lanca brze hrane.

- Ona nikada nije radila tamo - rekao je Tramp. Tramp se nasmejao, a zatim pokazao na svog simpatizera u publici, dok se smejao i pauzirao svoj govor na nekoliko trenutaka.

- Ovo mesto je neverovatno. Samo zapamtite da to govore drugi ljudi, a ne ja - rekao je Tramp, podstičući publiku na ovacije i aplauz.

Tramp je tokom nastupa ponovo sebe nazvao "ocem oplodnje", govoreći o vantelesnoj oplodnji. On je ponovio da mu je Haris rekla kako on "nije za vantelesnu oplodnju", pa je okupljenima ponovio: "Smatram sebe ocem oplodnje."

Bivši predsednik SAD je rekao da podržava proceduru i pozvao na akciju nakon odluke Vrhovnog suda Alabame o vantelesnoj oplodnji, u kojoj se kaže da su zamrznuti embrioni deca i da oni koji ih unište mogu biti odgovorni za nezakonitu smrt, prenosi CNN.

Više puta se vraćao na pitanje tretmana koji je bio ugrožen nakon odluke Vrhovnog suda iz 2022. godine. I ovog puta je istakao svoju ulogu u imenovanju konzervativnih sudija Vrhovnog suda koji su glasali za poništenje slučaja Roe protiv Vejda.

Tokom jučerašnjeg dana, njegova kampanja odbacila je novu anketu koja pokazuje da više ne vodi u Ajovi, u kojoj je dva puta pobedio -2016. i 2020. godine.

🇺🇸 Yesterday’s Charlotte Rally Recap: Kamala Harris Fires Up North Carolina! 🔥



Kamala Harris brought incredible energy to Charlotte yesterday, with a packed crowd at the Charlotte Convention Center showing up to support her vision for America! Harris spoke passionately about… pic.twitter.com/J8ycjgVC6r