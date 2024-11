UŽIVO! IZBORI POČELI U VIŠE OD 20 DRŽAVA! Stigli prvi rezultati, Tramp se sprema za glasanje, u Vašingtonu spremna Nacionalna garda (VIDEO)

Predsednički izbori u SAD počeli glasanjem u Diksvil Noču u Nju Hempširu.

U SAD se danas održavaju predsednički izbori, kao i glasanje za Predstavnički dom Kongresa i Senat.

Amerikanci u trci za Belu kuću boraju između Donalda Trampa, bivšeg predsednika koji je kandidat republikanaca i Kamale Haris, aktuelne potpredsednice koju su kandidovale demokrate nakon povlačenja kandidature predsednika Džoa Bajdena.

Za prevremeno glasanje pre glavnog izbornog dana opredelilo se više od 81 miliona ljudi.

14.20 Trampu je za pobedu potrebna jedna stvar

Trampovi savetnici, koji kažu da su oprezni optimisti u pogledu toga kako će Donald Tramp nastupiti danas, veruju da se njihov uspeh ili neuspeh u ovim poslednjim satima na kraju svodi na jedno pitanje: izlaznost.

„Osećamo se kao da smo sada u poziciji u kojoj, ako se pokažu ljudi za koje mislimo da će izaći za predsednika Trampa, onda on treba da pobedi. Dakle, stvar je da se to postigne. Blizu je. Zaista je blizu“, rekao je viši Trampov savetnik za CNN.

„Treba da se postigne izlaznost, to je ono na šta se ovo zapravo svodi i jedina stvar na koju smo trenutno fokusirani.”

13:24 - U ovim državama je otpočelo glasanje!

Sedam sati ujutru po istočnom vremenu i birališta su otvorena u više od 20 američkih država.

Ovo su države koje su upravo otvorile biračka mesta:

Alabama

Delever

Vašington

Florida

Džordžija

Ilinois

Kanzas

Merilend

Masačusets

Mičigen

Misuri

Pensilvanjia

Roud Ajlend

Južna Karolina

Tenesi

12:42 - Opsadno stanje u pojedinim državama zbog potencijalnih nereda posle izbora

Američke države su zabrinute zbog mogućih nemira nakon izbora zbog čega preduzimaju hitne mere predostrožnosti.

Rojters prenosi da se podiže bezbednosna ograda koja sada okružuje administrativnu zgradu u Las Vegasu.

12:09 - Tramp stigao na Floridu, sprema se da glasa

Kolona vozila u pratnji Donalda Trampa stigla je u Palm Bič na Floridi.

Očekuje se da će republikanski kandidat tu glasati na predsedničkim izborima.

11:39 - Statističar koji je pogodio skoro sve objavio procene za ove izbore

Američki statističar Nejt Silver objavio je predizbornu prognozu po kojoj je trka između Donalda Trampa i Kamale Haris "najtešnja" do sada.

Silver tvrdi da je obavljeno 80.000 simulacija po njegovom modelu, i da je Kamala Haris pobedila u 40.012, što je oko 50,015 odsto.

Ankete objavljene u ponedeljak pokazale su da Harisova ima marginalno vođstvo u Mičigenu, ali da je izjednačena sa Trampom u Pensilvaniji i drugim ključnim državama.

Silver je pogodio rezultate u 49 od 50 država na predsedničkim izborima 2008.

Predvideo je i ishod izbora 2012. i 2020. godine.

Međutim, 2016. dao je konačnom pobedniku Trampu samo 28,6% šanse da postane predsednik.

11:29 - Amerika se budi, otvorena birališta u Vermontu, uskoro glasanje i u drugim državama

Amerika se budi i glasačka mesta za predsedničke izbore otvorena su u saveznoj državi Vermont, čime je glasanje i bukvalno počelo, pošto su prethodno glasali samo stanovnici malog naselja u Nju Hempširu koji tradicionalno otvaraju izbore i gde je rezultat između Trampa i Kamale bio 3:3.

U narednih nekoliko sati krenuće glasanje i u drugim saveznim državama, a među onima koje prve slede su Njujork i Virdžinija.

11:07 - Tramp i Kamala održali završne mitinge

Donald Tramp i Kamala Haris su održali završne mitinge.

Tramp je imao nastupe i u Severnoj Karolini i Mičigenu poslednjeg dana kampanje i nakon toga se uputio kući u Palm Biču na Floridi, kako bi glasao i čekao rezultate izbora.

Haris je imala pet nastupa u kampanji u Pensilvaniji, uključujući dva grada koje je Tramp takođe posetio - Reding i Pitsburg.

10:52 - U Vašingtonu se spremaju za potencijalno nasilje, Nacionalna garda u pripravnosti

Izveštač BBC iz Vašingtona javlja da su mnogi vlasnici radnji u američkoj prestonici rešili da stave šper ploče preko staklenih površina kako bi se pripremili za potencijalno nasilje nakon izbora.

U stanju pripravnosti je i na stotine pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu, ali i u saveznim državama uključujući Alabamu, Arizonu, Delaver, Ijovu, Ilinois, Severnu Karolinu i Nju Meksiko.

10:30 - Objavljeni podaci iz ključnih država, tek sada se zakuvava u Americi

Najnoviji podaci anketa iz svih sedam kolebljivih država u SAD i dalje nagoveštavaju da će borba između dva predsednička kandidata biti tesna i nezvesna.

Trump is leading the polls in all key states. But that doesn't mean anything.

Surveys are not conducted in cemeteries, where, on the contrary, Kamala has 100% support 😂 pic.twitter.com/NziHnx76He