Gore društvene mreže zbog 'LAŽNE MELANIJE': Ko je žena koja je danas bila sa Trampom? (VIDEO)

Američki birači glasaju koga će vratiti u Belu kuću, da li potpredsednicu Kamalu Haris ili republikanskog kandidata i bivšeg predsednika Donalda Trampa.

Ipak, Trampova supruga, Melanija Tramp, nakon današnjeg glasanja para na Floridi, prikupila je oči javnosti na sebe, zbog jednog bizarnog nagađanja.

Društvene mreže ceo dan bruje o "lažnoj Melaniji", nakon što je pratila supruga u poseti njegovom predizbornom štabu na Floridi.

Ipak, i pored navoda, analiza "Skaj njuza" predlaže da je Melanija Tramp — ona prava — zaista bila tamo.

Why is Trump using fake Melania today? pic.twitter.com/OrHTaHltjC