SVETSKI LIDERI OČEKUJU SASTANKE SA TRAMPOM: Njegov tim pažljivo prati ko mu je sve čestitao

Dok svetski lideri šalju poruke čestitke novoizabranom predsedniku Donaldu Trampu, njihovi pomoćnici grozničavo planiraju kako da organizuju potencijalne sastanke sa Trampom u narednim mesecima, objasnilo je više izvora upoznatih sa ranim planovima.

Mnogi od njih bi želeli da se sastanci održe pre Trampove inauguracije (20. januar 2025. godine). Ipak, za sada nisu skicirani ni labavi planovi za moguće sastanke. Oni koji su poslali čestitke Trampu čekaju odgovor od njega i njegovog tima jer rade i na tome da budu u što bližem kontaktu sa ljudima bliskim Trampu.

Strani lideri se oslanjaju na svoje iskustvo sa Trampom tokom njegovog prvog predsedničkog mandata, kada su laskanja i lična pažnja dobijali na značaju, dok mu šalju čestitke na pobedi.

Jedan strani diplomata je rekao da postoji bolje razumevanje Trampa u poređenju od 2016. godine, što je deo onoga što je dovelo do poplave čestitki i pre nego što je pobeda i bila projektovana.

