Reprezentativac Srbije u džudou i član kluba Crvena zvezda, Strahinja Bunčić, stavio je druge ispred sebe u ovim teškim vremenima. Na inicijativu rukovodstva kluba Crvena zvezda, prvi tim, u kom je i Strahinja, stavljen je na raspolaganje starijim građanima na svim beogradskim opštinama. Sve što stariji sugrađani treba da urade, jeste da sastave spisak potrebnih namirnica ili lekova, a Strahinja sa svojim saborcima iz kluba ode u prodavnicu, na pijacu ili apoteku, kupi im sve neophodne stvari i dostavi na kućnu adresu. Zbog toga, Strahinja je nominovan za nagradu „Heroji Beograda“, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija