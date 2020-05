RADNO VREME PIJACA U PRESTONICI OVOG VIKENDA BIĆE OD 7 DO 15 SATI! DONOSIMO VAM SPISAK onih koje će RADITI!

Sve pijace koje se nalaze u sistemu Javno-komunalnog preduzeca Gradske pijace tokom predstojećeg vikenda radiće od 7 do 15 časova, osim pijace Palilula, Otvorenog tržnog centra Novi Beograd, te pijaca Krnjača i Dušanovac.

Pijace Palilula i OTC Novi Beograd radiće od 7 do 17, pijaca cveća TC Krnjača od 11 do 23, a na pijaci Dušanovac prodaja iz vozila obavljaće se 24 sata dnevno.

Radno vreme garaža za korisnike i posetioce pijaca je od 6 do 18 casova na Paliluli i od 6 do 16 na Zelenom vencu, dok je 24-časovno radno vreme parkinga na otvorenom na pijacama Zemun i Dušanovac, a za Otvoreni tržni centar Novi Beograd od 6 do 18 sati.

Parking na pijaci Smederevski đeram radi od 6 do 16 časova.