SRAMNO! Uništeni grobovi Srba na Kosovu i Metohiji!

"Zar ovo treba da bude ona oaza mira i tolerancije o kojoj pričate?", upitao je Petković Kurtija na tviteru, uz fotografije skrnavljenih spomenika, od kojih je šest potpuno uništeno, a dva su oštećena.

Is this supposed to be that oasis of peace and tolerance you talk about @albinkurti? Since you came to power, the number of incidents targeting Serbs rose for more than 50%!

Not even the dead Serbs are spared, as witnessed by yesterday's images of demolished tombs from Kišnica 👇