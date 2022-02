TITOVA JUGOSLAVIJA UMALO DA POSTANE ČLANICA NATO: 1948. godina je bila KLJUČNA!

Ove godine navršava se 69 godina od kada su Jugoslavija, Grčka i Turska 28. februara 1953. godine, potpisali sporazum o političkoj, privrednoj i vojnoj saradnji. Ovaj sporazum je ostao u istoriji poznat kao Balkanski savez.

U javnosti je interesovanje za ovaj sporazum počelo negde 2003. godine kada je tadašnja državna zajednica Srbija i Crna Gora posle agresije 1999. počela intenzivno da se približava NATO.

Neke članice bivše SFRJ su ovaj sporazum koristile kao prilog u približavanju NATO paktu od kojih je Slovenija 2004 postala prva republika bivše SFRJ koja je postala punopravna članica severoatlanske alijanse.

I dan danas u javnosti lebdi jedno pitanje da li je Titova Jugoslavija bila članica NATO?

Na ova pitanja odgovor je dao nekadašnji diplomata Zoran Milivojević.

- Jugoslavija nikada formalno nije bila članica NATO. To je period posle raskida sa Sovjetskim savezom, kada su odnosi između Jugoslavije i Zapada išle uzlaznim nivoom, i u političkom i u vojnom i ekonomskom pitanju. To je možda bila prekretnica Jugoslavije. Taj period se može smatrati kao jedan period koji je više nastao zbog činjenice da je Staljinu tad rečeno ne. Jedna stvar mora da se zna, bilo je pokušaja i to je istina da je hteo Zapad to da iskoristi, pogotovo posle pada Berlinskog zida. Jugoslavija je tad bila najbliža Zapadu. Jugoslavija je imala ulogu tampon zone između istoka i zapada. Nisu postojale šanse da uđemo u NATO - rekao je Milivojević.