DAČIĆ I PALMA POTPISALI SPORAZUM O ZAJEDNIČKOJ SARADNJI I DELOVANJU! DAČIĆ: Kada kažem mi mislim na koaliciju SPS - Jedinstvena Srbija

Predsednici SPS i Jedinstvene Srbije Ivica Dačić i Dragan Marković Palma potpisali Sporazum o zajedničkoj saradnji i delovanju.

Sporazum je potpisan u prostorijama Predsedništva Jedinstvene Srbije u Beogradu.

- Mi smo danas potpisali politički sporazum o nastavku zajedničkog delovanja Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije. Naša koalicija se ubraja u red najdugovečnijih koalicija u Srbiji, nije mi poznato da je neka politička koalicija duže trajala od koalicije SPS - Jedinstvena Srbija, a mi trajemo od 2008. godine. SPS i Jedinstvena Srbija imaju zajedničke ciljeve, a oni su jaka Srbija, očuvanje nacionalnih i državnih interesa, socijalna pravda, ravnomerni razvoj Srbije i od početka se rukovodimo interesima građana Srbije, a ne uskostranačkim i ličnim interesima - izjavio je predsednik SPS-a Ivica Dačić i dodao:

- Jedinstvena Srbija ne pripada korpusu socijalističkih stranaka, ali bi njeno ime poželeo celoj Srbiji, da bude jedinstvena. Mi već imamo koalicioni sporazum, a nakon što su se pojavile neke priče o medijima o nekom navodnom neslaganju dogovorili smo se da ovaj danas potpisani sporazum bude odgovor na te napise. To znači da će SPS i Jedinstvene Srbija zajednički nastupiti i na sledećim izborima.

Dačić je rekao da su postigli dogovor da na predsedničkim izborima naredne godine podrže Aleksandra Vučića kao kandidata za predsednika Srbije.

- Ostalo je još da u razgovorima sa Srpskom naprednom strankom vidimo da li ćemo i na parlamentane i beogradske izbore izaći sa zajedničkom listom. Mi smo zadovoljni rezultatima koje je koalicija SPS - Jedinstvena Srbija postigla od svog nastanka 2008. godine do danas. Ja ne znam tačno odakle potiču te priče o navodnom neslaganju unutar koalicije SPS - Jedinstvena Srbija, ali je jasno da to ne potiče iz vladajućih struktura, jer je i na prošlom sastanku predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksndar Vučić rekao da mi predložimo način izlaska na sledeće izbore. Ja kada kažem MI, mislim na koaliciju SPS - Jedinstvena Srbija. Mi nikada nismo da stolu imali bilo kakav problem vezano za raspodelu mandata i pre par dana je bila sednica Predsedništva SPS i niko tako nešto kao probelm nije pomenuo niti je to ikada pomenuto - rekao je Dačić.

PALMA: TE PRIČE O SVAĐI UNUTAR KOALICIJE SPS - JEDINSTVENA SRBIJA PLASIRA OPOZICIJA

- SPS i Jedinstvena Srbija su se u startu, 2008. godine dogovorile o zajedničkoj političkoj platformi i do sada smo 80 posto realizovali iz našeg zajedničkog programa, a naš program su nova radna mesta, bolji život građana Srbije, borba diplomatskim sredstvima za Kosovo i Metohiju i ulazak u Evropsku uniju. Za sve što je do sada dobro urađeno u Srbiji najzaslužnija je najveća stranka Srpska napredna stranka, ali i naša koalicija ima zasluge, mi smo glasali u Skupštni Srbije za sve zakone koji su doneli dobro građanima Srbije, dok je Dačić bio ministar spoljnih psolova Srbije 18 država je povuklo priznanje takozvanog nezavisnog Kosova - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i dodao:

- Da se to nije desilo takozvano nezavinso Kosovo bi postalo član INTERPOL-a i UNESK-a i onda bi svaki kosovski Albanac mogao sa dva svedoka da optuži Srbe za ko zna šta. Naša koalicija ima odlične odnose i saradnju sa Srpskom naprednom strankom i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, tako da te priče o navodnim razmiricama unutar naše koalicije su došle iz opozicije i to iz onih partija koje su proistkele iz Demokratske stranke, a ima ih mnogo. Njima smeta što mi dugo trajemo, a ne svađamo se, a oni su iz svojih sujetnih i sličnih razloga rasturili Demkratsku stranku i napravili više manjih stranaka, kako bi oni bili predsednici tih malih partija. Nas ne može niko da posvađa, a kamoli opozicija koja sve što kaže laže. Oni su toliko daleko otišli da zbog njihovig laži Srbija ima zastoj u evrointegracijama", rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

ZA SEDMU SILU SAVINO VINO SA HILANDARA Marković i Dačić su pre same konferencije uslužili novinare, snimatelje i fotoreportere vinom sa Hilandara Savino vino, koje je Dragan Marković doneo sa posete prošle nedelje. Pošto su čaše koje punio Dačič bile nešto punije Palma se našalio: "Brate ti da vodiš ugostiteljsku radnju brzo bi propao".

Konferenciji za novinare su prisustvovali i narodni poslanici i potpredsednici ovih partija, iz SPS Žarko Obradovć i Đorđe Milićervić i Jedinstvene Srbije Marija Jevđić i Života Starčević.