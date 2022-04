HAOS U AUSTRIJI: Cene mleka drastično skočile - mlekare najavljuju obustavu

Zbog rasta troškova za oko 30 odsto mlekare u Austriji najavljuju preventivnu obustavu isporuke. Druga po veličini mlekara u Austriji "NOeM", čije je sedište u Badenu, upozorava na rast cena mleka i mlečnih proizvoda.

Cena litre sirovog mleka je već porasla za više od 10 centi, što je rast od 30 odsto, saopštio je direktor mlekare Alfred Berger.

On je najavio da će njegova mlekara preventivno obustaviti isporuku određenih proizvoda. O kojim proizvodima je reč nije navedeno u saopštenju. Berger ukazuje na nestašicu ambalaže, ali i kod pripreme voća za voćne jogurte.

- Kod maline je cena porasla za tri do pet puta, ali nema garancije da će roba biti dobijena. To su nove okolnosti za sve - objasnio je on.

Takođe, je istakao da ponude često važe svega par dana. Rast cene sirovog mleka za više od 10 centi po litri donosi "NOeM" dodatne troškove u visini od 40 miliona evra. Ti troškovi biće preneti na potrošače, a rast cene zavisi od mlečnog proizvoda. Nervoza kod trgovaca namirnicama je trenutno velika, jer usled rastućih cena došlo je do poremećaja na tržištu.

Prehrambreni proizvodi prolaze kroz mnogo ruku dok ne dođu do vitrina u supermarketima, a preduzetnici koji učestvuju u tom lancu, od poljoprivrednika do kompanije prerađuje proizvod i supermarketa pokušavaju da zadrže svoj udeo u tržištu i marže i pored viših troškova. Kako bi to ostvarili često vitrine ostaju prazni, jer time žele da vrše pritisak.

