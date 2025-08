Gde ideš kad Gastoz privodi žene? Anđela dobila šok pitanje, pa otkrila kad će posetiti porodični dom u Đenovićima (VIDEO)

Otvorila karte!

Voditeljka Maša Mihailović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je Sofiju Janićijević i Anđelu Đuričić. Usledilo je novo telefonsko uključenje.

- Sofija, zasmetale su mi tvoje prljave igre kod Drveta, Marku si se mešala u vezu... Malopre si rekla da je to rijaliti i da si mogla da kažeš šta si htela, a ako si ti mogla da lažeš onda su mogli i drugi. Ako si ti bila folirant, mogli su i drugi da foliraju - rekla je gledateljka.

- Drugi su bili foliranti, a ja sam bila iskrena. Nakon odnosa sa Terzom sve je bila igra i sprdnja da mi prođe vreme, klan i ja smo se dobro zabavili - dodala je Sofija.

- Htela sam sinoć da kritikujem Nenada jer non stop pominje Burazengije, a ja nisam struju platila da bih glasala za njega i jela sam tunu i pirinač. Glasala sam za Nenada, iako sam u šestici bila tvoja podrška. U osmini sam u početku bila tvoja podrška i moram da ti kažem da ti tvoja Jugoslovenka ne želi dobro, ja sam se okrenula i glasala za Nenada, a ona ga je pljuvala. Ja sam joj pisala da prestane, a ona to nije uradila. Tvoj izbor je tvoj izbor, kako ona može da bira? Meni se to kod nje nije svidelo. Mi Ribe smo takve kad nas uhvati inat, pa sam i ja iz inata glasala za Nenada - nastavila je gledateljka.

- Videla sam da si bila na nekom tretmanu kod neke neke doktorke, bio je i Bebica da skine stomak - rekla je gledateljka.

- Kod njega ništa ne pomaže, nema mu pomoći. Najbolje da probuši kašiku, ali njemu ništa ne pomaže - dodala je Anđela.

- Da li je Anđela videla snimak kad je Đedović gostovao sa dotičnim gospodinom(Zvezdanom)? On je rekao da te je hvalio, a nije. Pošto ste Nenad i ti sad BFF, samo da te pitam pošto znamo da je ženskaroš gde ide kad privede ženske? - pitala je gledateljka.

- On je od žena priveo samo Lilicu - rekla je Anđela.

- On zna kakvo blago ima, ali ti ne znaš koga imaš pored sebe - dodala je gledateljka.

- Anđela, nisi otišla kod svojih - rekla je Maša.

- Uskoro, hoću da bude iznenađenje, ali baš brzo idem. Ja sam se videla sa mojima, ali kući idem uskoro i to je to. Moju privatnost niko ne zna, ne delim porodične stvari. Nemam potrebu da kačim na Instagram da su oni tu. Idem uskoro, ako će to da ih zadovolji da nešto okačim - pričala je Anđela.

- Je l' i Gastoz bio tu? - pitala je voditeljka.

- Nije, tako se namestilo - dodala je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić