DECA SU ZANEMELA OD STRAHA: Slavoljub je sprečio MASAKR u školi, kakav se desio u Teksasu!

"Jutros kad sam čuo vest o masakru u školi Teksasu, sve mi se vratilo. Onaj trenutak kad ulazim u učionicu, deca sede skamenjena, a on u rukama drži automatsku pušku i pištolj na školskoj klupi. Ne daj Bože nikome! To se pamti za čitav život."

Ovako Slavoljub Stojadinović opisuje dan kada je 22. novembra 2019. godine sprečio tragediju u Ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Velikoj Plani. Naoružani muškarac G.T. (46) ušetao je u školu i zarobio odeljenje kome je Slavoljub bio razredni starešina. Jedna devojčica uspela je razrednom da pošalje poruku i on je odmah dotrčao.

- Ugledao sam ga, naoružanog do zuba, i moju decu koja su zanemela od straha. Nisam se uplašio, jer misli u tim trenucima idu velikom brzinom. Ni ne stignete da osetite strah - priseća se Slavoljub, dodajući da ne može ni da zamisli koliko bespomoćno su se osećale dve učiteljice i 19 mališana kojima je ubica iz Teksasa presudio u maloj učionici.

Slavoljub je iskoristio trenutak nepažnje kada je napadač pogledalo u tablu i uhvatio pušku koju je držao. Doviknuo je deci da izađu iz učionice. Nekoliko sekundi kasnije, kada su svi izašli, počela je prava tuča. Napadač je pucao i dva metka su prostrujala pored Slavoljubove glave. Uspeo je da mu uzme pušku, ali se on mašio za ručnu bombu koja mu je bila u džepu. Pokušao je da je aktivira. Slavoljub ga je bacio na pod, oborio na stomak i naterao da ispusti bombu. Stavio mu je ruke iza glave i držao ga tako dok policija nije došla.

- Posledice ostaju i to za ceo život. Mogu misliti kolike su tek kada dođe do smrtnih ishoda, kao u Teksasu. Moji đaci su sanjali napadača, nisu mogli da spavaju, neki su par nedelja posle toga išli kod lekara - priča nam ovaj hrabar profesor.

On danas radi u dve škole i ne usuđuje se da ponovo bude razredni starešina.

- Nudili su mi, ali ja ne mogu. Ne mogu da prihvatim tu funkciju, da opet idem na sve te sastanke koji mi vraćaju slike od tog dana, koji me sećaju na sve to. I sad kao da vidim kako ga dovode vezanog na suđenje, jer je on u zatvorenom odeljenju psihijatrijske bolnice. Hodao sam po žici, imao sam mnogo sreće. Moglo je da se završi tragično, ali mi smo preživeli - kaže Slavoljub.

Sa đacima iz tog odeljenja i danas je u kontaktu. Svi su, kaže, nastavili ili da studiraju ili da rade.

- Nema nikoga od njih da ne radi ništa. Izvukli su se. Dobra su to deca - poručuje on.

Podsetimo, u napadu Salvadora Ramosa u školi u Teksasu ubijeno je 19 mališana i dvoje odraslih, a najnovije informacije govore da se ubica zabarikadirao u jednu učionicu i u njoj pobio svoje žrtve.

U napadu su ubijena dva učitelja i 19-oro dece starosti od osam do deset godina. Dok je Ramos ispaljivao hice u svoje žrtve, policajci su kružili oko škole, razbijali prozorska stakla u pokušaju da evakuišu decu i osoblje. Tek potom su uspeli da na silu ulete u učionicu i likvidiraju napadača, objasnio je Olivarez.