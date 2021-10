(UZMENIRUJUĆI VIDEO) Učenici SNIMILI POČETAK UŽASA u Teksasu: Odjekuju pucni, deca i nastavnici zarobljeni u učionicama

Prema prvim informacijama, napadač je naoružan ušao u srednju školu "Timbervju" i otvorio vatru.

Trenutno nije poznato koliko je ljudi ranjeno, a na licu mesta je veliki broj policijskih patrola.

#BREAKING: Police and emergency services responding to active shooter at Timberview High School in Arlington, Texas pic.twitter.com/im7qIGutRR