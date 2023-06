BILA JE U KOMI KADA SU JOJ SPASILI ŽIVOT: Žena došla na rutinsku intervenciju, a onda je usledio NEVIĐENI OBRT

Nišlijka Z. Z. došla je na zakazanu operaciju karotide, vene na vratu koja vodi krv iz srca ka mozgu, ali je pred samu intervenciju doživela moždani udar i pala u komu.

Međutim, žena se posle šest dana probudila zdrava i već je otpuštena na kućno lečenje zahvaljujući operaciji koju su lekari Klinike za kardiohurgiju u Nišu uradili prvi put u toj ustanovi.

- Ovo je prva operacija te vrste na našoj klinici gde je urađena endarterektomija karotidne arterije 45 minuta od nastanka masivnog šloga. Nakon šest dana u komi pacijentkinja se probudila bez ikakvih neuroloških sekvela. U četvrtak je otišla kući, svojoj porodici - rekao je direktor ove klinike dr Dragan Milić.

Doktor Nenad Ilić, vaskularni hirurg, objasnio je za naš list da je operacija bila posebna, iz razloga koji su joj prethodili svega sat vremena pre početka.

- Tu vrstu intervencije često radimo na našoj klinici, ali karakteristično je to da je žena došla u dosta teškom opštem stanju jer je doživela akutni moždani udar i upala u komu. Posle kraće preoperativne pripreme pacijentkinja je uvedena u salu i operisana je. Narednih šest dana je pacijentkinja bila u komi, da bi se sedmog dana probudila potpuno svesna. Mi to kažemo čuvanje motorike i senzibiliteta i posle provedena još dva-tri dana ovde na klinici, ona je otišla kući - objašnjava on.

Operacija je, kako kaže, trajala nekih 40 minuta, kao i obično. Jedna od medicinskih sestara koje su brinule o pacijentkinji dok je bila u komi, kažu da za njih nema veće sreće nego kada pacijent pobedi bolest. Tako je bilo i sa ovom Nišlijkom.

Žena nije znala šta ju je snašlo. Došla je na rutinsku operaciju i preoperativno se desio taj peh i nešto što se prvi put desilo ovde kod nas i uopšte je retko da se tako nešto uradi. Žena je presrećna, spasen joj je život. Mi smo svi presrećni, bio je to lep osećaj kada je otvorila oči posle kome - priča nam Marica Bajović, glavna sestra na niškoj Klinici za kardiohirurgiju.

