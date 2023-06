SRBIN RASPAMETIO BIVŠEG PREDSEDNIKA AMERIKE: Barak Obama čestitao Jokiću šampionsku titulu!

Nagetsi su u petoj utakmici finalne serije savladali na svom terenu Majami sa 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18) i ukupnim rezultatom 4:1 stigli do prve titule u istoriji franšize.

Odmah nakon meča čestitke su počele da pristižu sa svih strana sveta, a među prvima se oglasio bivši predsednik SAD i veliki košarkaški fan, Barak Obama.

"Čestitke Denveru i neverovatnom MVP-ju Nikoli Jokiću što su doneli prvi NBA trofej u istoriji franšize", napisao je Obama na Tviteru odmah nakon meča.

Congrats to the Denver @Nuggets and the remarkable finals MVP Nikola Jokić for bringing home the franchise’s first NBA Championship!