BROJNE ULICE NA ZVEZDARI DANAS BEZ VODE: Isključenje počinje od 8 časova, Vodovod apeluje da pripremite zalihe

Potrošači dela opštine Zvezdara danas će biti bez vode od 8 do 20 sati, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Bez vode će biti ulice: Ruzveltova (parna strana), od Kraljice Marije do Vojvode Brane, zatim Ulica vojvode Brane, od Ruzveltove do Laze Dokića, Ulica kraljice Marije, od Ruzveltove do Ćirila i Metodija, Čelopečka, Držićeva, Mitropolita Mraovića, Vojvode Bogdana, od Ćirila i Metodija do Mitropolita Mraovića, kao i Ulica Ćirila i Metodija, od Zahumske do Vojvode Bogdana.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije potrošači mogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: Aleksandra Aras