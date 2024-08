Ovi delovi Beograda ostaju bez vode ceo dan

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavilo je za ponedeljak i utorak stavljanje u funkciju novopoloženih cevovoda na opštinama Savski venac i Vračar.

Zbog toga će bez vode ostati pojedini potrošači, i to u ponedeljak od 8 do 20 sati u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, Dedinjskoj, Vile Ravijojle, Alekse Bačvanskog, Vladimira Gaćinovića, Mladena Stojanovića, Majora Jagodića, Đorđa Radojlovića i Šolinoj, dok će u utorak od 8.30 do 20 časova bez vode ostati potrošači u Mišarskoj ulici.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu.

Autor: Dalibor Stankov