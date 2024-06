Pripremite se na vreme: Od ponoći do 18 sati bez vode veći deo Zemuna i Novog Beograda

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštinama Zemun i Novi Beograd, od ponoći do 18.00 sati, doći će do umanjenja do umanjenja pritiska i prekida u vodosnabdevanju kod potrošača u delovima Novog Beograda i Zemuna, saopštio je Beogradski vodovod i kanalizacija.

Naselja i ulice koje su bez vode su: Vojni put 1, Vojni put 2, Altina, Nova Galenika, Naselje za pripadnike službi bezbednosti, Industrijska zona, potrošači i naselja uz Batajnički drum, Industrijska zona i potrošači uz auto-put za Novi Sad, Batajnica, Zemun Polje, Šangaj, Busije, Ugrinovci, Plavi horizonti, Deo auto-puta za Zagreb oko „Grmeča“ i „Ikarbusa“, Balanička, Megarska, Prekonoška i Radavačka ulica.

Umanjen pritisak i prekide u vodosnabdevanju ima blok oivičen sledećim ulicama: Spoljnom magistralnom tangentom od pruge do Pupinovog mosta, Pregrevicom, Novogradskom, Đorđa Pantelića,

Dr Nedeljka Ercegovca, Grmečkom, Lešnikovom, Orahovog lista i Delom pruge od Spoljne magistralne tangente do Ulice orahovog lista.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Autor: Marija Radić