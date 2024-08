Evo kako da se prijavite za pomoć od 20.000 dinara od grada! Svi detalji na jednom mestu, uskoro leže novac na račune

Roditelji svih učenika na teritoriji grada Beograda dobiće u septembru „đačku pomoć” u iznosu od 20.000 dinara, a za istu mogu da se prijave u školama do kraja avgusta.

Akcija "đačka pomoć” prvi put je organizovana prošle godine, a s obzirom na pozitivni odjek prošlogodišnje akcije podele besplatnih udžbenika, Grad Beograd je ove godine odlučio da finansijski pomogne porodice koje imaju đake.

Pomoć od 20.000 dinara dovoljna je za kupovinu kompleta udžbenika i jedan deo školskog pribora u zavisnosti od toga koliko novca ostane nakon kupovine kompleta ili pak đak nasleđuje udžbenike.

Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu, kaže za Kurir da će roditelji tokom septembra dobiti ovu značajnu pomoć.

- Svi roditelji koji se do sada nisu prijavili za isplatu ove pomoći to mogu da urade do kraja avgusta u školama. Mogu da se prijave roditelji koji su iz nekog razloga zakasnili, roditelji novoupisane dece, ili oni koji su možda u međuvremenu imali neke promene na računu koji su ostavili pa to treba da promene jer će novac biti isplaćen u septembru - objasnila je Čamagićeva.

Grad Beograd obezbedio komplete za sve udžbenike Izdvojeno 1.637.000.890 dinara Grad Beograd je prošle godine za osnovce nabavio oko 130.000 kompleta udžbenika i za to je izdvojeno 1.637.000.890 dinara sa PDV-om. Za srednje škole nabavljeno je blizu 60.000 kompleta udžbenika i izdvojeno je 718.430.083,71 dinar sa PDV-om.

Kako se prijaviti za pomoć Podsetimo, za dobijenje pomoći u iznosu od 20.000 dinara potrebno je da roditelji ispune obrazac koji se dobija u školi koju dete pohađa, kao i da dostavi fotokopiju prednje strane platne kartice. Sve informacije roditelji mogu dobiti u svim osnovim i srednjim školama na teritoriji Grada Beograda.

Autor: Jovana Nerić