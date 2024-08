KOLAPS NA GRANICAMA! Satima se čeka na ulazu i izlazu iz Srbije - AMSS UPOZORAVA: OVO JE NAJFREKVENTNIJI VIKEND!

Ovaj vikend jedan je od najfrekventnijih u godini jer se građani vraćaju sa godišnjih odmora, predstoji početak školske godine, a i jedan broj stranih državljana i dalje prolazi kroz našu zemlju, pa je očekivan povećan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u zemlji, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5:15 sati, putnička vozila na Horgošu, na izlazu iz zemlje, zadržavaju se dva sata, a na GP Preševo 30 minuta.

Teretna vozila se na Horgošu, na izlazu iz zemlje, zadržavaju tri, a na Batrovcima dva sata.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Preševo, izlaz iz Srbije

Radno vreme manjih graničnih prelaza

GP Bajmok od 12. 7. do 8. 9. 2024. u danima vikenda (petak, subota i nedelja), radiće u vremenu od 7,00 do 24,00 č.

GP Bački Vinogradi od dana 5. 7. 2024. do 1. 9. 2024. u danima vikenda (petak, subota i nedelja), radiće u vremenu od 07,00 do 22,00 č

GP Horgoš II - u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno da će granični prelaz Horgoš 2, biti otvoren i radi će od 05 do 23 č. Ostali manji GP rade uobičajno 07,00 do 19,00 č (GP Rabe, Đala i GP Rastina).

Napomena: Na GP Bačka Palanka, normalizovan je saobraćaj za PMV, kao i za TMV ukupne mase do 3,5 tone, dok je za autobuse i dalje na snazi obustava saobraćaja, iz razloga što je došlo do oštećenja mosta na Dunavu.

Od 8. 4. 2024. na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona, zbog oštećenja mosta preko reke Drine „Karakaj“ na državnom putu I B reda broj 26, u zoni graničnog prelaza Mali Zvornik, pri čemu se sabraćaj za navedena vozila alternativno odvijati preko graničnog prelaza u Ljubovija.

Autor: Dubravka Bošković