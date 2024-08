ZATVARA SE SAOBRAĆAJ U BEOGRADU ZA VIKEND! Ovo je razlog!

Pogledajte u kojim delovima grada se obustavlja motorni saobraćaj

Tokom ovog vikenda u Beogradu će biti održane dve manifestacije zbog kojih će biti obustavljen motorni saobraćaj u pojedinim delovima grada, saopšteno je iz gradskog Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

Na koncertnom prostoru Ušće će u subotu 31. avgusta sa početkom u 20 časova, biti održan koncert jedne od najpoznatijih domaćih rok grupa, "Bajaga i instruktori", kojim će biti obeležene četiri decenije zajedničkog rada. Za potrebe realizacije koncerta, motorni saobraćaj biće obustavljen u Bulevaru Nikole Tesle od Novog kružnog toka do Ulice trešnjin cvet, kao i u ulici Ušće od subote, 31. avgusta od osam časova do nedelje 1. septembra do četiri časa.

U nedelju, 1. septembra, grad Beograd, Auto-moto savez Srbije i Ambasada Republike Italije u Beogradu, realizovaće manifestaciju „Belgrade Grand Prix 2024“, na dobro poznatoj trasi, u zoni oko Beogradske tvrđave - Kalemegdana.

Za potrebe realizacije ove manifestacije, u nedelju, 1. septembra u periodu od 7 do 15 časova, motorni saobraćaj će biti obustavljen u ulicama Pariska (od Kneza Sime Markovića do Pjarona De Mondezira), Pjarona De Mondezira (od Pariske do Cara Dušana), Bulevar vojvode Bojovića (od Cara Dušana do Karađorđeve), kao i u Pariskoj ulici na deonici od Karađorđeve do Kneza Sime Markovića (i dalje prema Pjarona de Mondezira).

Linije javnog gradskog prevoza saobraćaće po izmenjenom režimu, koji je definisao Sekretarijat za javni prevoz, a tokom trajanja obustave saobraćaja biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija, navodi se u saopštenju.

Autor: Dubravka Bošković