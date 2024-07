Strahovito nevreme napravilo haos u Zrenjaninu: Vetar odneo krov, putevi potopljeni! Čak dva puta OLUJA BESNILA u gradu

Zrenjanin je u dva navrata posle podne bio na udaru jakog vetra i kiše. U pojedinim delovima grada zbog vode koja se zadržala na kolovozu, saobraćaj je otežan.

Vetar je odneo jedan krov, a lomio je i grane od kojih je nekoliko završilo na električnim vodovima.

Nevreme je bilo najjačeg intenziteta u naselju Gradnulica. Kako je potvrdio gradonačelnik Simo Salapura, sve nadležne službe su na terenu i otklanjaju posledice nevremena.

📍 Zrenjanin, Serbia | June 12, 2024 (13:30 UTC). Tornadic supercell (HD radar + photo/videos). Tornadic circulation confirmed on the ground by the author. RFD cut clearly visible. @igolask @Djpuco @PavanFederico00 pic.twitter.com/bsD8lRz8rZ