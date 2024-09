Ovako će izgledati Beogradska autobuska stanica kad sve bude gotovo

Od 29. septembra sav međugradski i međunardoni autobuski saobraćaj u Beogradu biće prebačen na novu stanicu u Bloku 42. Na toj lokaciji trenutno postoji sva neophodna infrastruktura koja je potrebna za nesmetano funkcionisanje autobuskog saobraćaja, a u toku je izgradnja stanične zgrade koja će se prostirati na 27.000 metara kvadratnih.

Projekat ovog kompleksa usvojen je na konkursu 2014. godine na kome je prvu nagradu osvojio “Proaspekt”, tim na čijem čelu su se tada nalazili poznati srpski arhitekti Milan i Vladimir Lojanica. Njihovo idejno rešenje tada je izabrano kao najbolje, a nakon saradnje sa saobraćajnim inženjerima BAS-a, došlo je do manjih izmena koje će doprineti da objekat bude još funkcionalniji.

Završetak izgradnje stanične zgrade predviđen je za 2027. godinu, a nakon što bude izgrađena, u njenom sklopu će se naći svi neophodni sadržaji koji će iskustvo putnika podići na nivo najvećih evropskih objekata tog tipa. Stanica će u svom sastavu imati poštu, banku, menjačnicu, restorane, kafiće i druge komercijalne sadržaje. Predviđena je i posebna čekaonica za majke sa decom, kao i mesto za odmor na kome će putnici koji duže čekaju moći da se opruže, napune mobilne telefone i odmore pre polaska. U planu je i prostor za ambulantu, kao i ormarići za odlaganje prtljaga.

Trenutno se u Bloku 42 nalazi stanični plato sa peronima i pripremnim parkingom za autobuse, veliki parking sa 186 mesta namenjenih putnicima, taksi stanica sa prostorom za 25 vozila kao i potpuno osposobljen aneks od 1.200 kvadrata koji će u narednom periodu vršiti funkciju stanične zgrade.

Ukupan broj perona je 65, od toga 12 dolaznih i 53 odlazna. Odlazni peroni su organizovani tako da je 8 rezervisano za prigradske autobuse, 22 za međugradske, 14 za međunarodne i 9 za vanlinijske, odnosno turističke autobuse.

U rangu sa najboljima u Evropi, najbolja za Beograd

Nakon završetka izgradnje stanične zgrade Beograd će dobiti jednu od najfunkcionalnijih i najlepših autobuskih stanica u Evropi, a samo izmeštanje autobuskog saobraćaja iz centra grada imaće veliki broj benefita za građane i grad u celini, počev od smanjenja gužvi i zagađenja do mogućnosti lakšeg "kombinovanja" različitih tipova transporta i povećane bezbednosti građana i putnika.

Nova stanica je infrastrukturno odlično povezana sa glavnim gradskim saobraćajnicama, što garantuje lakši pristup različitim vidovima prevoza uključujući automobile, autobuse, tramvaje i vozove. Integracija sa železničkom stanicom Novi Beograd, blizina motoputa (bivši auto-put kroz Beograd) i direktna veza sa Aerodromom "Nikola Tesla" omogućiće putnicima da lakše i brže stignu do odredišta bez obzira na to odakle dolaze i gde su se uputili. Osim toga, biće pogodnija i za sve one koji čekaju pakete iz cele Srbije jer će pristup samoj stanici biti daleko lakši, što će ubrzati proces slanja i preuzimanja pošiljki.

Prilikom izrade projekta posebna pažnja posvećena je pitanjima bezbednosti. Moderna infrastrukturna rešenja omogućiće sigurno ukrcavanje i iskrcavanje putnika, naročito dece i osoba sa posebnim potrebama.

Jedan od ključnih elemenata u razvoju projekta je i planiranje i implementacija rešenja koja su u skladu sa širim naporima grada da se razvija na ekološki održiv način. Na novoj lokaciji biće posađen značajan broj odraslih stabala koja će odmah imati pozitivan uticaj na okolinu.

Autor: Dalibor Stankov