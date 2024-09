Trka za zdravlje održana u susret međunarodnom mesecu borbe protiv raka dojke

Preventivni pregledi, mamografija i fizička aktivnost najvažniji su u prevenciji protiv kancera dojki, podsetila je danas Jasmina Lukić, koordinator srpskog foruma za borbu protiv raka dojke Evropa Dona Srbija (EDS) pred početak Trke za zdravlje (Race for the Cure) održanoj danas na Adi Ciganliji u Beogradu.

Jasmina Lukić je istakla je da je trka po šesti put organizovana u susret oktobru - međunarodnom mesecu borbe protiv raka dojke, ove godine pod sloganom "Svakim korakom podržavamo jedni druge".

Cilj ovog događaja koji se održava u više od 150 gradova u svetu i u kojem učestvuje nekoliko miliona ljudi, kako je Lukić rekla, podrška ženama koje se leče od raka dojke, da se skrene pažnja na značaj redovnih i preventivnih pregleda, jer je to najbolji način da se bolest otkrije na vreme, a samim tim poveća i stepen izlečenja, odnosno - smanji smrtnost od ove bolesti.

"Manifestacija je humanitarnog karaktera, sredstvima od registracije formiraju Ružičasti paketi namenjeni ženama na onkološkom lečenju u referentnim centrima. Prošle godine od prikupljenih registracija darivali smo 1.200 žena", rekla je Lukić.

Doktorka Mirjana Branković Magić predsednica Evropa Dona Srbije istakla je da je karcinom dojke najčešće maligno oboljenje kod žena, kako u svetu, tako i u Srbiji.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije procenjuje se da se u Evropi otkrije oko 604.900 novih slučajeva godišnje, a umre 160.000 obolelih, rekla je ona.

"Da bismo mogli da utičemo na incidence karcinoma dojke u Srbiji, a naročito na visoku smrtnost od ovog malignog oboljenja, neophodno je da se podigne svest javnosti o ovoj bolesti, a pre svega o tome koji su to faktori rizika za nastanak bolesti, kao i šta je to što svako od nas može da učini da smanjimo rizik od oboljevanja. Važno je da znamo i koje vrste zdravstvenih pregleda doprinose otkrivanju bolesti u početnim stadijumima kada je karcinom dojke velikim delom izlečiv, a to je pre svega odazivanje žena na skrining mamografiju", istakla je ona.

Kako je dodala, u borbi protiv ove opake bolesti važan faktor je i redovna fizička vežba.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut" u Srbiji je 2021. registrovano 4.447 novoobolelih od karcinoma dojke, dok je od ove bolesti u istoj godini umrlo 1.765 osoba. Visoka smrtnost ukazuje na to da se u Srbiji još uvek bolest velikim delom otkriva u odmaklim stadijumima.

"Ovo je jedan od najsmrtnosnijoih kancera, jer se nažalost, otkriva u kasnoj fazi. Zato je važno da apelujemo da žene redovno idu na mamografiju, naročito posle 45. godine", istakla je Verica Jovanović, direktorka Instituta "Dr Milan Jovanović Batut".

Autor: Dalibor Stankov