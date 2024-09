OD 22 ČASA DO 5 UJUTRU: Svakog dana do četvrtka ove GSP linije imaće izmenjenu trasu

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju na raskrsnici Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe, svaki dan u periodu od 22. 9. do 26. 9. 2024. godine u vremenskom periodu od 22.00 časa do 5.00 časova narednog dana doći će do potpunog zatvaranja predmetne raskrsnica i menja se režim rada linija JGP-a na sledeći način:

- Vozila sa linije br. 17 će u oba smera saobraćati ulicama : Bulevar Arsenija Čarnojevića – Španskih boraca – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom;

- Vozila sa linije br. 67 će u oba smera saobraćati ulicama : Bulevar Mihajla Pupina, Španskih boraca, Bulevar Milutina Milankovića i dalje redovnom trasom;

- Vozila sa linije br. 68, će u oba smera saobraćati: Bulevar Mihajla Pupina, Španskih boraca Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom;

- Vozila sa linije EKO1 će u oba smera saobraćati ulicama : Milentija Popovića, Bulevar Milutina Milankovića i dalje redovnom trasom.

Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta JGP-a a linije br. 67 i 68 i privremeno uvedena stajališta:

- „Španskih boraca 1“, za smer ka Novom Beogradu, u ul. Španskih boraca u visini kućnog broja 6; „Španskih boraca 1“, za smer ka Zelenom vencu, u ul. Španskih boraca, preko puta kućnog broja 10.

Autor: Dalibor Stankov