ZBOG RADOVA: Delovi Savskog venca i Barajeva danas bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Savski venac, danas od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači neparne strane Ulice Teodora Drajzera od raskrsnice Bulevara vojvode Putnika do broja 9, kao i parne strane od broja 2 do broja 8.

Zbog radova “EPS Distribucija” Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema na opštini Barajevo, danas u vremenu od 9 do 15 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Ravni Gaj, kao i u sledećim ulicama:

Duje Damnjanovića,

Sremskih partizana,

Vojislava Damnjanovića i

Borivoja Tašića.

"Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe", ističu iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije.

Autor: Dubravka Bošković