Važna vest za sve koji duguju Infostanu: Rate uz otpis kamate do 31.oktobra!

Beograđani koji imaju dugovanja za "Infostan" i komunalne usluge, a odnose se na period zaključno sa 31. avgustom 2023. imaju rok do 31. oktobra ove godine da podnesu zahtev i zaključe ugovor za reprogram duga na više mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje glavnog duga i do 20 odsto.

Akcija reprograma duga za komunalne usluge koje se nalaze u sistemu objedinjene naplate JKP" Infostan i tehnologije" sprovodi se od 1. novembra prošle godine u skladu sa zaključkom Gradskog veća Grada Beograda.

Prvobitni rok za zaključenje ugovora o reprogramu duga je bio do 30. aprila 2024. ali je na inicijativu JKP "Infostan i tehnologije" zbog velikog interesovanja korisnika produžena za još šest meseci.

Reprogramiranjem dugovanja zaustavlja se obračun kamate i obustavlja postupak izvršenja, a građanima je data mogućnost da odaberu broj mesečnih rata, uz umanjenje glavnog duga i otpis kamate.

Dužnicima se glavni dug jednokratnim plaćanjem otpisuje 15 odsto, za plaćanje na tri rate otpisuje se 12 odsto, izmirenjem duga na šest rata otpisuje se 10 odsto, dok se za plaćanje na 12 rata otpisuje pet procenata glavnog duga.

Posebne pogodnosti za reprogramiranje obezbeđene su za korisnike socijalnih davanja i penzionere.

Korisnici socijalnih davanja mogu reprogramirati dug na maksimalno 60 mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje za 20 odsto od glavnog duga. Za dug do 30.000 dinara omogućeno je plaćanje na 12 mesečnih rata, na 24 rate se reprogramira dug od 30.000 do 50.000 dinara, dok se dug od 50.000 do 200.000 dinara reprogramira na 48 rata, a za dug veći od 200.000 dinara omogućeno je plaćanje na 60 rata.

I za kategoriju penzionera je obezbeđeno plaćanje duga na maksimalno 60 mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje za 20 odsto od glavnog duga.

Sve informacije u vezi sa reprogramom građani mogu dobiti u bilo kojoj od 11 ekspozitura širom Beograda ili zgradu Direkcije Infostana, kao i putem Servisnog centra grada 11-0-11, pozivom neke od ekspozitura, putem imejla infostan@infostan.rs, ili na sajtu preduzeća https://infostan.rs/.

Autor: Iva Besarabić