Rumunske snage PVO učestvovale su u odbijanju noćnog napada na Izmail, izjavio je za RIA Novosti koordinator Nikolajevskog proruskog pokreta Sergej Lebedev.

„Poznato je da je u odbijanju napada učestvovala ne samo ukrajinska, već i rumunska protivvazdušna odbrana, na kraju napada su dva lovca iz Rumunije uletela na teritoriju Ukrajine“, rekao je sagovornik agencije.

Kako je primetio Lebedev, rumunski avioni su otišli ​​nakon letenja duž obale.

Ukrajinski mediji su u petak uveče izvestili o eksplozijama u Izmailu u Odeskoj oblasti Ukrajine.

Kako je jutros rekao Lebedev, ruska vojska je tokom napada na grad pogodila lučku infrastrukturu, uključujući skladišta zapadne oklopne tehnike, a takođe je eliminisala rumunske plaćenike i militante Oružanih snaga Ukrajine, piše RIA.

During the night, a Russian attack struck Izmail in the Odesa region.



Three people, including two women born in 1934 and 1955 and a 73-year-old man, were killed in the attack. 14 others, among them a child, were injured, according to Governor of Odessa Oleh Kiper.



Houses and… pic.twitter.com/3aqdXP245C