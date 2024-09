Pet osoba uhapšeno zbog ritualnog žrtvovanja dečaka 'za dobrobit škole': Horor u Indiji

Sedmogodišnji dečak ubijen je u državi Utar Pradeš na severu Indije prilikom ritualnog prinošenja žrtve kako bi "doneo sreću svojoj školi", zbog čega je uhapšeno pet osoba, među kojima su dečakov otac i direktor škole koju je on pohađao.

Telo dečaka pronađeno je u nedelju u ugostiteljskom objektu u sklopu kojeg je on stanovao u Hatrasu, u blizini Tadž Mahala na severu zemlje, rekao je policijski zvaničnik Bram Sing, prenosi danas francuska televizija BFM.

Pored dečakovog oca i direktora škole, uhapšena su i tri nastavnika.

Kako je policija saopštila, svi uhapšeni su priznali zločin i nalaze se u pritvoru.

Five people were arrested in India for the killing of a seven-year-old boy in an alleged ritual sacrifice aimed at bringing good fortune to a public school, police said on Friday.

The victim was found dead in his bed on Sunday night at the hostel where he lived in the city of… pic.twitter.com/aGmCCUPMgL