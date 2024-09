Stari savski most se zatvara za železnički saobraćaj od novembra, Šapić otkrio kako bi voleo da se novi zove

Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, rekao je danas na otvaranju nove glavne Beogradske autobuske stanice u Bloku 42 da će od ponedeljka krenuti da se sređuje deo grada gde je do sada bila glavna autobuska stanica, te da će se graditi novi park, garaža, a radiće se i na spajanju Karađorđeve sa Savskom ulicom, jer taj deo grada mora da bude daleko tranzitno prometniji. Naglasio je da su se sada takođe stekli uslovi da može da se zatvori Stari savski most.

On je i ranije najavio da će Stari savski most biti zatvoren početkom novembra za železnički saobraćaj, kada će početi radovi na njemu.

- Tek su se sada potpuno stekli uslovi da možemo da zatvorimo Stari savski most, jer najveći broj ljudi koji ga je koristio, to je radio zbog autobuske stanice. Zato očekujemo da suštinski većih saobraćajnih problema nećemo imati, jer prebacivanjem čitavog autobuskog saobraćaja na Novi Beograd ne samo da izmeštamo gužve iz centra grada već stvaramo i uslove da započnemo radove na ovom mostu, te da ovde do 2027. godine dobijemo novi most čije će ime, nadam se, biti „Novi srpski most”. I zato ostajem pri tvrdnji da grad Beograd, do kraja mandata ove gradske uprave, za dve-tri godine po mnogo čemu neće biti ni nalik onome što je danas - naglasio je Šapić danas tokom otvaranja nove Beogradske autobuske stanice na Novom Beogradu.

Kuda će saobraćati tramvaji sa Savskog mosta

Kako je rekao danas, zbog zatvaranja Starog savskog mosta biće uvedene i posebne autobuske linije koji će preko Brankovog mosta, Ulice Gavrila Principa izlaziti na Nemanjinu, kao i da je zbog toga deo Balkanske sada dvosmerna ulica.

- Tramvaji će nastaviti da voze rutom koju mogu da voze. Početkom novembra trebalo bi da se završi deo u Savskoj ulici kod Beograda na vodi, i tu će ići tramvaji koji su išli pre (Savskim mostom) - rekao je on.

Autor: Dalibor Stankov