POJAVIO SE BIZARAN SNIMAK: Majka upucala ćerku posle svađe, pa je naterala da slaže policiju!

Majka iz Merilenda uhapšena je nakon što je pucala u rođenu ćerku posle svađe.

Američki mediji objavili su i snimak koji je nastao nakon što je devojčica (13) upucana u vrat.

Na njemu se vidi kako devojčica vuče kantu za smeće ka prilazu kući, pre nego što je majka otvorila vatru. Snimak možete da pogledate ovde.

#UPDATE: Judge denies bond for Maryland woman accused of shooting her 13-year-old daughter and urging her to lie to police.



Talecka Brown, 32, has been charged with attempted first degree murder @fox5dc https://t.co/7WVb9IX1jO