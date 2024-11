STRAVA I UŽAS! Majka upucala sinove u glavu, pa u policiji dala JEZIVU izjavu

Tifani En Ketrin Lukas (32) iz Kentakija uhapšena je zbog ubistva svojih sinova Morisa Bejkera (6) i Džejdena Hauarda (9) u kući u Šepersvilu.

Tifani ih je, kako se navodi, ubila iz pištolja svog partnera. Zločin je prijavio komšija kada je ugledao Lukasovu kao izlazi iz kuće i viče da joj deca umiru.

U policiji je pokušala da se izvadi na ludilo.

"Luda sam, nisam kriva. Nikada ne bih uradila ovo da me neko nije izmanipulisao. Moj dečko, on me je manipulisao 3 godine. Radio je čudne stvari po kući, zle, mračne. I tehnologija je manipulisala mojom decom", izjavila je.

Na snimku koji je policija iz kuće u kojoj su deca ubijena, Tifani na dan ubistva deluje kao da nije pri sebi i u jednom momentu se vidi kako se obraća Bogu i pita "Trebam li ti?".

Tifani je osuđena na dve doživotne kazne zatvora. Ranije je hapšena zbog posedovanja droge. Inače, isnovi su joj jednom oduzimani od strane Socijalne službe upravo zbog narkotika.

Autor: Iva Besarabić