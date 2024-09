URAGAN HELENA RAZARA AMERIKU: Najmanje 52 osobe poginule, skoro pet miliona ljudi bez struje

Guverneri američkih saveznih država Floride, Džordžije, Alabame, Karoline i Virdžinije proglasili su vanrednu situaciju u svojim državama.

Najmanje 52 osobe poginule su u nevremenu koje je izazvao uragan Helena, a kako su preneli američki mediji, 4,6 miliona ljudi je ostalo bez struje.

Guverner Džordžije Brajan Kemp izjavio je da su desetine ljudi i dalje zarobljene u zgradama oštećenim uraganom 4. kategorije.

Uragan kategorije 4 pogodio je sinoć region Big Bend na Floridi, a danas je oslabio iznad Džordžije.

U zapadnoj Severnoj Karolini pojavila su se klizišta, a zbog poplava je zatvoren glavni auto-put.

Storm Helen is hitting! The NHC predicts Helen may strengthen to Category 4.#Florida, stay safe and follow local authorities' guidance!#Helene #Hurricane #TampaBay #HurricaneHelene pic.twitter.com/GWOl3Roc2o