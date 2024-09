Snimljena plava mrlja u oku uragana koji tutnji po Americi: U njoj su zarobljena ova ŽIVA BIĆA

Radar je snimio čudnu plavu mrlju u centru uragana Helena koji besni u SAD, a fotografija je ostavila u čudu milione korisnika na Iksu.

Meteorolog Ben Deri rekao je da radari mogu da otkriju mnogo stvari u atmosferi, uključujući bube, promene temperature, promene gustine i - ptice.

U objavi na Iksu Kolina Mekkartija navodi se da je radarska anomalija zapravo skup ptica uhvaćenih u oku uragana iznad Talahasija na Floridi.

Međutim, mnogi su bili skeptični u pogledu toga da li radar zaista može da otkrije ptice, ali stručnjaci su se potrudili da objasne šta ova slika prikazuje.

"Ptice se mogu pojaviti na radaru. U stvari, kada se ptice noću gnezde pa ujutru odlete, uobičajeno je videti ih kako se pojavljuju", rekao je meteorolog Rob Karlmark.

Tokom uragana na Floridi, uobičajeno je da se određene ptice zaglave u sredini, što može biti veoma opasno za njih.

Neke vrste lete oko oluje, dok druge mogu iskoristiti njenu silu kao podsticaj.

"Mnoge druge ptice, međutim, biće zarobljene u oluji. Radarske slike često prikazuju ptice u oku uragana, nesposobne da pobegnu kroz očni zid", objasnio je Audubon Florida.

Mind blowing to see two hurricanes, #HurricaneJohn on the left (west coast of Mexico), and #HurricaneHelene (Big Bend region of Florida) on the right, both making landfall at nearly the same time. #Helene #Johnpic.twitter.com/5nf644NKi8