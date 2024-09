SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KALIFORNIJU! Čekaju se podaci o posledicama

Zemljotres od 4,2 Rihtera u Kaliforniji, na oko 150 kilometara južno od San Franciska

Zemljotres jačine 4,2 stepena Rihterove skale pogodio je centralni deo američke savezne države Kalifornije rano jutros po lokalnom vremenu .

ABC njuz prenosi da je to saopštio Geološki institut SAD (USGS).

Good morning Northern California! Did you feel the magnitude 4.2 quake about 2 miles Northwest of Aromas, CA? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/xfWxWuon8E @Cal_OES @ListosCA @CAGeoSurvey pic.twitter.com/Zt2YSLRKCO