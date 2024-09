Srušio se avion u Severnoj Karolini! Ima mrtvih

Nekoliko putnika je poginulo kada se mali avion srušio kod nacionalnog spomenika "Braća Rajt", na aerodromu "Prvog leta" u američkoj saveznoj državi Severnoj Karolini, saopštili su lokalni zvaničnici.

Nesreća se dogodila u subotu u 17.00 časova u šumovitom području aerodroma, koji se nalazi blizu grada Kil Devil Hils, saopštila je Nacionalna služba parkova (NPS).

Kako se ističe, svedoci su rekli da je avion pokušavao da sleti na aerodrom, a nakon što se srušio došlo je do požara.

Multiple people dead after plane crash at Wright Brothers National Memorial’s First Flight Airport pic.twitter.com/e6BNK3Rblr