Stravičan požar u hemijskom postrojenju kod Atlante: Stanovnici evakuisani, oslobađa se otrovni dim (VIDEO)

U hemijskom postrojenju u Konijersu, oko 45 kilometara istočno od Atlante, izbio je požar, zbog čega su pojedini stanovnici evakuisani, dok su vlasti ostalima naložile da ne izlaze iz kuća jer se iz postrojenja oslobađa otrovni dim, javljaju američki mediji.

Lokalni zvaničnici su saopštili da su zbog požara zatvoreni okolni putevi, navodi CNN.

Požar je izbio nakon što se u fabrici BioLab juče pokvarila prskalica, izjavio je načelnik Vatrogasne službe okruga Rokdejl, Marijan Mekdanijel, a prenosi AP.

There’s an enormous #chemicalfire about 20 miles east of #atlanta. Biolab industries had a fault in a sprinkler system and water hit some chemicals causing a reaction and a massive fire. pic.twitter.com/smJJGkr2Ph