Nestale silne pare Harija i Megan: Njihova fondacija nije prijavila 4 miliona dolara na poreskoj prijavi, gde su?!

Dobrotvorna organizacija "Arčevel" koju vode princ Hari i Megan Markl , kojoj su dodeljena dva granta od više od šest miliona dolara u poslednje dve godine, našla se u centru pažnje javnosti - jer oba nedostaju u najnovijoj poreskoj prijav. Ovo otkriće podstaklo je spekulacije o tome šta se dogodilo sa milionima dolara Suseksa koji su nestali, jer ovaj finansijski propust dolazi u nezgodnom trenutku za njihovu fondaciju, koja je ranije tokom ove godine već označena kao "delinkventna" i "ne dobro stojeća".

Fondacija je tek nedavno dobila dozvolu da ponovo prikuplja i troši novac, zbog čega bi novi problemi sa IRS-om (Internal Revenue Service, američka poreska uprava) mogli dodatno uzdrmaju njen ugled.

Svi se pitaju gde je novac otišao, dok se očekuje sledeći poreski izveštaj koja bi mogao da razjasni situaciju. Ali čak i tada, ovo najnovije otkriće ipak doprinosi spekulacijama da njihovo dobrotvorno društvo podržava šačica bogatih donatora.

